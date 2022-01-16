/672850/رئيس-الوزراء-حريصون-على-الاستماع-لمشاكل-المواطنين-والدليل-جولات-الرئيس-اليومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلي الوزراء أن هناك اطلاع متواصل على مشاكل المواطنين واحتياجاتهم والدليل ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تستهدف في المقام الاول تحقيق أهداف كل اطياف الشعب المصري.

دوت الخليج

وأوضح ئيس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الاستماع لشكاوي ومشاكل المواطنين والعمل على حلها بششكل سريع ومرضي، كم ان هناك جولات مستمرة لمتابعة الوضع في الشارع، والرئيس السيسي دائما ما نراه في جولات ميدانية للمتابعة في الشارع بشكل شبه يومي للاستماع الى مشاكل المواطنين، وجميع المسئولين يعرفون حجم المشاكل في الشارع ونتحرك فعليا لحلها

الحكومة لا تنتظر لحدوث مشاكل

وأضاف لبرنامج "بلا قيود" الذي تذيعه قناة بي بي سي البريطانية أن الحكومة لا تنتظر لحدوث مشاكل أو تأزم في قطاع معين، ولكن هناك دائما تدخل مسبق من خلال دراسة كل القطاعات والعمل على تذليل أي عقبات يمكن ان تعوق تطوير وتنظيم هذا القطاع بالشكل المناسب وحول حجم الدين في مصر، تحدث مدبولي مؤكدا أنه وصل الى 91% ومنذ 4 سنوات كنا نستهدف قبل كورونا انخفاضه الى 83% ولكن لاسباب مر العالم بها لم يحدث ذلك، ونسعى خلال ال3 سنوات القادمة النزول لارقام أقل من الحالية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية.

حجم الدين في العالم

وأضاف رئيس الوزراء أن أي دولة في العالم تكون الاستدانه نوع من انواع التمويل والكثير منها بدأ بهذا الشكل وأكبر اقتصاديات العالم مثل امريكا وغيرها سنجد حجم الدين لديها مرتفع ، مشددا على انه ليس المهم رقم الدين ولكن نسبته من حجم الاقتصاد وفي مصر هو في حدود آمنة وأضاف مدبولي أن الدين الخارجي مازال في الحدود الامنة وهو 32 % من الناتج المحلي وحتى هذه الارقام خلال السنوات القادمة للوصول بها لادني مستويات، كما نسعى لرفع معدلات النمو .