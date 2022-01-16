/672852/رئيس-الوزراء-شركات-القوات-المسلحة-لا-تساهم-بأكثر-من-1-من-المشروعات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان الكثير من القطاعات والصناعات تختلف أهميتها من دولة الى أخرى ، مشيرا الى أن جميع الدول في العالم تتدخل في الكثير من الصناعات التي تمثل أمنا قومي لها، موضحا ان من حق أي دولة ان تمتلك الشركات التي تحقق أهدافها الاستراتيجية .

دوت الخليج

وأضاف لبرنامج "بلا قيود" الذي تذيعه قناة بي بي سي البريطانية ، أن مشاركة بعض الشركات التابعة الجيش لا تمثل اكثر من 1% من المشروعات التي تنفذها الدولة، والغالبية العظمى من من تلك المشروعات لم يكن القطاع الخاص مساهما فيها بالاساس.

الشركات المملوكة للدولة

وقال ان الرئيس أكد طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص ويتم حاليا هيكلتها بالشكل المناسب الذي يضمن نجاح تلك الفكرة، كما نستهدف خلال العام لطرح الكثير من الشركات للشراكة مع القطاع الخاص.

حجم الدين في مصر

وحول حجم الدين في مصر، تحدث مدبولي مؤكدا أنه وصل الى 91% ومنذ 4 سنوات كنا نستهدف قبل كورونا انخفاضه الى 83% ولكن لاسباب مر العالم بها لم يحدث ذلك، ونسعى خلال ال3 سنوات القادمة النزول لارقام أقل من الحالية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية. وأضاف رئيس الوزراء أن أي دولة في العالم تكون الاستدانه نوع من انواع التمويل والكثير منها بدأ بهذا الشكل وأكبر اقتصاديات العالم مثل امريكا وغيرها سنجد حجم الدين لديها مرتفع.

وشدد مدبولي على انه ليس المهم رقم الدين ولكن نسبته من حجم الاقتصاد وفي مصر هو في حدود آمنة وأضاف مدبولي أن الدين الخارجي مازال في الحدود الامنة وهو 32 % من الناتج المحلي وحتى هذه الارقام خلال السنوات القادمة للوصول بها لادني مستويات، كما نسعى لرفع معدلات النمو .