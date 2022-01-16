/672853/رئيس-الوزراء-علاقتنا-بالولايات-المتحدة-راسخة-ونسعى-لحل-أزمة-سد-النهضة

دوت الخليج

وأضاف لبرنامج "بلا قيود" الذي تذيعه قناة بي بي سي البريطانية ،أن العلاقات المصرية الامريكية استراتيجية وقائمة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، مشيرا الى هذه العلاقات قائمة مستمر ورغم انها تمر بمراحل فتور الا انها قائمة، والان العلاقات مع الادارة الامريكية الحالية برئاسة جو بايدن جيدة وقوية والدليل الحوار الاستراتيجي الذي لم يحدث مع اي ادارة سابقة وما شمله التقرير الصادر عن هذا الحوار الذي دلل على ايجابية تلك العلاقات بين البلدين .

ملف حقوق الانسان

وحول قضية حقوق الانسان ، اكد رئيس الوزراء أن علينا النظر الى كيف ينظر الغرب لحقوق الانسان في الدول النامية، فظروف كل دولة تختلف من دولة لاخرى وعندما ننظر لهذه الحقوق فعلينا أن نعي أن لكل مواطن حقوق اقتصادية وسياسية وغيرها ، وأؤكد ان ظروف كل دولة تختلف عن الاخرى ونحن دأبنا على توضيح الصورة والحقيقة أن البعض يستقي معلوماته من جهات مغلوطة لاتعبر عما هو قائم بالفعل في مصر، مشددا على انه فيما يتعلق بمسألة الحريات فأن مصر تمتلك تنوع كبير في وسائل الاعلام وهناك نقد وحرية تعبير حول بعض الاوضاع اليومية من خلال العديد من المنصات الاعلامية . كما أكد مدبولي ان هناك مساحات واسعة للمناقشات وأفضل بكثير من دول اخرى قد تكون ظروفها مشابهة، مشددا على ان مصر تسعى لعمل التوازن وشرح الوضع الحقيقي من خلال المنصات التي تشرف عليها الدول والمنصات الاخرى قائمة وتتحدث وتنتقد كما تشاء.

أزمة سد النهضة

وحول سد النهضة قال رئيس الوزراء أن مصر ليست ضد التنمية في اي دولة وحرصنا في كثير من الاوقات على ابلاغ اثيوبيا برغبتنا في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع وهذه النوعية من المشروعات أن لاتتسبب في أي ضرر لمصر ونحن مطمئنون بشكل كبير ، من خلال المتابعة الدقيقة لهذا المشروع وكل ما نطالب به هو الوصول الى اتفاق ملزم يضمن مصالح الجميع من خلال حوار وتوافيق يصب في صالح شعوب الدول الثلاث ونحن لدينا المساحة لنتحقيق ذلك دون ضرر لاي منهما