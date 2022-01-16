تأكيداً لـ دوت الخليج رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك للتعاون السعودي

/672841/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-رحيل-مصطفى-فتحي-عن-الزمالك-للتعاون-السعودي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي، عن رحيل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي التعاون السعودي نظير مبلغ مليون دولار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف موقع دوت الخليج في وقتاً سابقاً عن تكثيف مفاوضات مسئولوا التعاون مع الزمالك من أجل ضم مصطفي فتحي من القلعة البيضاء، خاصة أنه رفض التجديد للفريق وكان يريد الرحيل للفريق السعودي كما ذكرنا من قبل.

تصريحات مرتضى منصور

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".

مرتضى منصور يعلن صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في جميع الألعاب

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن جميع لاعبي كرة السلة والطائرة بالنادي قم تم صرف مستحقاتهم.

وجاء قرار مرتضى منصور بصرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة السلة والطائرة بجانب المدربين والإداريين بعد تأخر الحصول على الرواتب لمدة 6 أشهر كاملة.

وأصدر مرتضى منصور للإدارة المالية بصرف مستحقات لاعبي فريقي اليد وتنس الطالولة غداً مع باقي الألعاب الرياضية والتي تم تأخير مستحقاتها لمدة 8 أشهر كاملة.

مرتضى منصور

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري لفريق كرة القدم بعدما تأخرت من اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وأكد مرتضى منصور أنه تم دفع رواتب جميع العاملين بالنادي والموظفين في بداية هذا الشهر وحصلوا على الرواتب المتأخرة.