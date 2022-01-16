/672842/قبل-عرض-مسلسل-أبو-العروسة-الجزء-الثالث-أسباب-تجعلك-تشاهده-بدون-قلق

بدأ منذ اسابيع الإعلان عن موعد إطلاق مسلسل ابو العروسة للجزء الثالث فى يوم 22 يناير القادم عبر قناة dmc، وذلك بعد مطالبة جماهيرية من قبل متابعين المسلسل بعرض جزء جديدة، بعدما تم الانتهاء من عرض الجزئين الاول والثانى.. تعرف على سر عشق الجمهور لمسلسل ابو العروسة.

المسلسل يلمس قلوب الطبقة المتوسطة

جذبت احداث المسلسل الطبقة الاجتماعية التى تعبر عن الواقع، والتى ركز عليها واعاد تلك الطبقة المتوسطة الى شاشة السينما وذلك بعد فترة غياب طالت العديد من السنوات، وتم التركيز على طبقة الاثرياء اما على العشوائيات بينما اختفت تلك الطبقة، وتعد هذه الميزة التى قدمها المسلسل من احد تلك المميزات التى نالت اعجاب الجمهور.

القيم الاخلاقية والدينية

كما شدد العمل الفنى على اعادة ظهورالمحتوى الاخلاقى، ولكن عندمانتكلم عن القيم والمبادة ليس اننا نضيف الامسة الطيبة والملائكية، بل تم وضع بعض الانحرافات ونماذج عن الاتجاه المنحرف، ولكن لا يبرر هذا العمل الشنيع بانه امر طبيعي بل يقوم بمواجهته بالمنطق والدين واسس التعليمية.

وكان ذلك سبب فى جذب المشاهد للعمل وتفاعل معها بسبب جذبها للانتباه، وخاصة ان تلك المشاهد لم تعد موجودة فى الفترة الاخيرة، ونالت هجومًا شرسا خلال الفترة الماضية بسبب احداثها وقصصها الغير منطقية.

القصص الرومانسية

تمثل القصص الرومانسية الى نقطة بيضاء تقوم بإنارة جزء من القصة، حتى يستمتع المشاهد بالمشهد وان تكون درامية لتلفتنظر المشاهد، ولكن لم يعتمد المسلسل على قصة واحدة رومانسية بل العديد من القصص، ولكن فى اطار الدائرة الشبابية وغيرها.

وعلى سبيل المثال، قصة "زينة وطارق" و"عبد الحميد و زوجته عايدة"، وهنا يعلمنا ان الحب ليس حكرًا على فئة عمرية معينة، وان الحب ليس ان يكون خالى من المشاكل والرومانسية، او متقلب وحزين، بل قام بالتركيز على الواقع، بإن الواقع لكل شخص عندما يقع فى حب احد ما وتفشل، يمكن ان يجد ثنائي اخر يكون افضل.

المسلسل يدخل الى شارع الكوميديا

يعرف الشارع المصري بانه فى اوقات المحن يمكن ان يخلق تلك اللحظات الى كوميديا، وذلك ما تم عمله ولمس قلوب تلك الطبقة المتوسطة، حيث انه يحدث فى البيوت المصرية اى من المشاكل، ويكون الموضوع على الاومور الاحتياجية او المشاكل بداخل العائلة، ويتم تردد بعض الافيهات والمناقشات التى تحدث بداخل بيوتنا ولكن لم نلاحظ انها ضاحكة.

وركز المسلسل على تلك الكلمات، حيث ان معظمها يتم تداولها فى اغلب الاحيان منها فى وقت المناسبات والازمات، وذلك نعرف لماذا تفاعل الجمهور مع تلك القصص التى قدمها المسلسل وطالب بجزء اخر بحكاية جديد.