/672844/ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-بعد-مباراة-ليفربول-ضد-برينتفورد

انتهت أحداث مباريات الجولة الثانية والعشرين، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بخام لقاء ليفربول وبرينتفورد، لتزيد التوترات والتغيرات، في ترتيب هدافي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح صاحب الصدارة، لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 هدف،م عن منافسات البطولة، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية والعشرين

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

نتيجة مباراة ليفربول ضد برينتفورد

انتهت أحداث المباراة بين ليفربول وبرينتفورد، بثلاثة أهداف دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول بين ليفربول وبرينتفورد، على سيطرة كاملة من فريق الريدز، أصحاب الأرض، وإعتماد الفريق الضيف على الهجمات المرتدة.

سجل البرازيلي فابينيو، الهدف في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط، من خلال ضربة ركنية من الجانب الأيسر، تمر من وسط المدافعين، وتصل لفابينيو ويسكنها الشباك برأسية.

وسجل تشامبرلينج الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأكد تاكيمي مينامينو، بالهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

بهذا الفوز يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 45 نقطة من أصل 21 مباراة.

تشكيل ليفربول الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتس جونز

خط الهجوم: أوكسيلد تشامبرلين، دييجو جوتا، فيرمينو