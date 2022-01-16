جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعاقدت على توفير جرعات تكفى لـ50 ألف مريض من عقار إيفوشيلد لزيادة تعامل الجسم مع كورونا، وبحلول 21 يناير سيكون العقار متوافر فى المستشفيات الحكومية.





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن العقار يتم إعطاءه للحالات التى تعانى من معدلات خطورة أو لديها إصابة متوسطة أو شديدة، لافتًا إلى أنه عقار يتم إعطائه عن طريق الحقن الوريدى. وأوضح أن هناك أكثر من شركة وطنية بدأت فى تصنيع العقار، وهو الآن فى المراحل النهائية للحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الصحة لـ مساء dmc: وصول عقار إيفوشيلد المضاد لكورونا خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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