الناظر: التهاون والاستهتار أدى لإصابات بكورونا فاقت التوقعات

جدة - نرمين السيد - وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "عدم اكتراث ثم تهاون تلاه استهتار فكانت النتيجة أعداد إصابات يوميا فاقت التوقعات! لذلك أدعو الجميع لوقفة حقيقية وعودة للالتزام الكامل بارتداء الكمامة وبشكل جاد جدا والحرص على التباعد وعدم مصافحة الآخرين، والالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل الأكل دائما".

وتابع: "أذكر الجميع بأهمية تناول الليمون والبرتقال واليوسفى يوميا، والمشى فى الهواء الطلق نصف ساعة يوم بعد يوم، ومراعاة النوم مساء ثمانى ساعات متواصلة، وأسال الله أن يحفظكم جميعا".