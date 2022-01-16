الكشف على 1362 مواطنًا بقافلة طبية بكفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام -فى بيان اليوم الأحد- أن القافلة ضمت 10 عيادات ضمت 9 تخصصات طبية وهى الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والمخ والأعصاب إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

وقال منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة الدكتور مجدى شنح إن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1362 مواطنا، وفحصت 90 مريضا للضغط والسكر، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ158 مريضا، وأشعة لـ43 مريضا، وعمل تقارير طبية لتسعة مرضى، وتحويل 15 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.