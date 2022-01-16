تعيين 428 مدرسا ومدرسة فى شمال سيناء

وأوضحت المديرية، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أنه تم تعيين 243 معلم فصل للعمل بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد، و86 معلم رياض أطفال للعمل بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد، و62 معلم تربية رياضية للعمل بإدارتى العريش وبئر العبد، و20 معلم لغة عربية(إعدادى) للعمل بإدارة بئر العبد، و12 معلم رياضيات (إعدادى) للعمل بإدارة بئر العبد ، و5 معلمين علوم (إعدادى ) للعمل بإدارة بئر العبد.
وأشار إلى أن قواعد المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير والضوابط والأولوية فى الاختيار كانت ممن تقدموا للعمل التطوعى بدون أجر فى إعلان المديرية السابق وممن تنطبق عليهم شروط شغل وضوابط التخصص ، وممن لهم خبرة سابقة بأعمال التدريس.. مشيرًا إلى تحقيق قواعد الترشيح والمفاضلة بين باقى الخريجين طبقا للقانون، وأنه يحق للمتقدم اختيار أقرب إدارة تعليمية لمحل إقامته.
يذكر أنه تم فتح باب التقدم اعتبارا من أول يناير وحتى يوم 9 يناير الجارى.
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