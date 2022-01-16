جدة - نرمين السيد - وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه خلال شهر ديسمبر تم التعامل مع 292 حالة، وخلال 2021 تم التعامل مع 3300 حالة، والحالات إما اعتادت على التسول أو كبار أو أطفال لديهم أمراض نفسية.
وأوضحت أن من أصعب الحالات هى التى ظلت فى الشارع لمدة طويلة، لأنها لا تتقبل نظام دور الرعاية، ويتم التعامل معها بشكل نفسى واجتماعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن لـ مساء dmc: فرق التدخل السريع تعاملت مع 292 حالة خلال ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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