وزيرة التضامن لـ مساء dmc: فرق التدخل السريع تعاملت مع 292 حالة خلال ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأضافت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه خلال شهر ديسمبر تم التعامل مع 292 حالة، وخلال 2021 تم التعامل مع 3300 حالة، والحالات إما اعتادت على التسول أو كبار أو أطفال لديهم أمراض نفسية.

وأوضحت أن من أصعب الحالات هى التى ظلت فى الشارع لمدة طويلة، لأنها لا تتقبل نظام دور الرعاية، ويتم التعامل معها بشكل نفسى واجتماعى.