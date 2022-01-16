الأعلى للآثار: انتهاء إنشاءات المتحف الكبير فى يونيو والافتتاح العام الجارى

أكد مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، أن أرض مصر غنية بآثارها، وما نراه فوق سطح الأرض بمصر لا يتعدى ٤٠٪ ما يحويه باطن الأرض من آثار.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، أن العام الحالى سيشهد اكتشافات عديدة ومتكررة سواء مقابر أوتماثيل وتوابيت ومواميات حيوانية لم يتم الكشف عنها فى جمهورية مصر العربية إلا فى سقارة.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، على أن مصر ستبهر العالم لأنها تسير على الطريق الصحيح.

وأشار وزيرى إلى أن هناك لجنة من وزارة الآثار هى من تحدد إمكانية سفر الأثر للمشاركة فى المعارض الدولية من عدمه، مضيفا أن مصر شاركت بمئات التوابيت فى المعارض للخارجية بسبب مردودها الاقتصادى والسياسى والسياحى.

وأكد أن هناك توجه من الدولة بالاستمرار فى إقامة المعارض الدولية بالخارج للترويج السياحى، مضيفاً أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر فى القرن الـ 21للعالم لأنه أكبر واضخم متحف فى التاريخ.

وأكد مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، أن افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الحالى 2022، مضيفا أنه لا يوجد موعد رسمى حتى الآن.

وأوضح وزيرى خلال حوار تلفزيونى مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذى يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أنه جارى الانتهاء إنشائيا من المتحف المصرى الكبير نهاية يونيه 2020 وموعد الافتتاح لم يحدد بعد.

واضاف وزيرى أن هناك أكثر من 300 بعثة أجنبية موجودة داخل مصر، ولكن الاكتشافات الأثرية خلال الأربع سنوات الأخيرة كانت بأياد مصرية 100%.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار مازحاً "محدش أجنبى بشعر اصفر وعين خضراء اكتشف أى آثار فى الفترة الأخيرة داخل مصر وكلها عن طريق المصريين".