نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطيل الدراسة والعمل وإجراءات حكومية متوقعة في مواجهة زيادة الإصابات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعطيل الدراسة والعمل وعدد آخر من القرارات من المتوقع اتخاذها بعد زيادة أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة، حيث أدلى محمود أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بتصريحات صحفية لصدي البلد بشأن تعطيل الدراسة والعمل، موضحا أن لجنة الصحة بذلت جهودا كبيرة في الماضي بشأن وباء كورونا أو أي فيروس آخر يهدد صحة المواطنين وأمنهم، وأنه مستمر في بذل جهود كبيرة لحماية صحة المواطنين سواء تم إصداره أم لا، وأضاف أنه رئيس الوزراء يمكنه اتخاذ حوالي 25 إجراءً لمكافحة الأوبئة ، لأنه ينص في مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء في حالة ظهور الأوبئة، يجب أن يصدر قرارًا باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الأخطار بما يحمي الصحة والسلامة العامة.

تعطيل الدراسة والعمل

وفقًا للقانون في حالة انتشار الأوبئة أو الأوبئة، ستكون لجنة الأوبئة وإدارة الأزمات الوبائية، التي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد لمنع انتشار الأمراض المعدية، قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، بناءً على قرار. صادرة عن رئيسها ، وستبدو كالتالي:

1- فرض قيود على حرية الناس في التنقل أو المرور أو التواجد في أوقات محددة لفترة زمنية محددة سواء في مناطق معينة أو في جميع أنحاء البلاد.

2. تعطل مكان العمل لفترة زمنية محددة مسبقًا ، جزئية أو كلية ، ولفترة زمنية محددة مسبقًا في الوزارات والخدمات والمنظمات الحكومية ، والحكومات المحلية ، والوكالات العامة ، والأعمال التجارية العامة ، وشركات القطاع العام ، وغيرها من الجهات العامة- شركات القطاع ، وكذلك القطاع الخاص.

3- وقف الدراسة لفترة محددة سلفا ، جزئيا أو كليا، في المدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، وكذلك أي تجمع طلابي لغرض تلقي التعليم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العام الدراسي. الامتحانات ، وكذلك تعطيل رعاية الأطفال.

4- تحديد مواعيد افتتاح وإغلاق الأعمال العامة وإغلاق كل أو جزء من هذه الأعمال.

5- تنظيم التجمعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وسائر أنواع التجمعات أو التجمعات الخاصة أو الإشراف عليها.

إجراءات حكومية لمواجهة الأوبئة

6- تنظيم أو الإشراف على إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والأنشطة الثقافية الأخرى واستضافة دور العرض السينمائي.

7- تنظيم أو منع استقبال عملائها من قبل النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والألعاب الرياضية والنوادي الصحية.

8- تنظيم أو منع استقبال الناس في المباني الدينية وغيرها من الأماكن التي يرتادها.

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام والمواصلات العامة المملوكة للقطاع الخاص

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الصحية التي تضعها الجهات الصحية مثل ارتداء الأقنعة الواقية والتطعيم أثناء تواجدهم أو تواترهم في أماكن محددة.

11- تقرير الدفع لخدمات الكهرباء والغاز والمياه كلياً أو جزئياً أو في المنشآت.

12- تمديد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبية أو تمديد أجل سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة.