المواصفات الفنية لامتحان العربي لأولى وثانية ثانوي

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محمد سياف - ابو ظبي - استعداداً لامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي ستكون وفقاً لأخر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأنها سوف تكون ورقية بالكامل وسيتم وضعها من قبل المدارس، حيث يقوم المدرس المشرف على كل مادة من المواد في المدرسة بوضع اختبارات نصف العام، بعد أن تم تأجيل استخدام التابلت المدرسي في امتحانان نصف العام لأولى وثانية ثانوي، والتابلت سيكون استخدامه قاصراً فقط على فتح المادة العلمية.
المواصفات الفنية لامتحان العربي لأولي وتانية ثانوي عام بعد قرار عدم استخدام التابلت في اختبارات نصف العام:-
كشفت بعض المديريات التعليمية في عدد من محافظات الجمهورية بأن مواصفات امتحان العربي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 سيتم وضعها وفقاً للمواصفات الآتية:-
- إجمالي عدد الاسئلة في الامتحان 35 سؤال لكل صف دراسي.
- الدرجة الاجمالية للاختبار هي 50 درجة يتضمن 5 أسئلة مقاليه مكونة من سؤالين في الأدب وسؤال في البلاغة وعدد 2 سؤال في التعبير، 30 سؤال اختيار من متعدد، على أن يتضمن السؤال على 4 اختيارات.
- ويتم توزيع درجات القراءة كما يلي:-
- القطعة العملية عبارة عن 6 أسئلة وعليها 7 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.
- قطعة الأدب مخصص لها 7 درجات على أن يكون السؤال الأخير أيضاً بدرجتين.
- النصوص، تتكون من نص نثري مكون من 4 أسئلة ومن 5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين، ونص شعري، 4 درجات أسئلة مخصص لها 5 درجات على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.
- الأدب مكون من 3 أسئلة ب 3 درجات السؤال الأول عبارة عن اختيار من متعدد، السؤال الثاني مقالي، السؤال الثالث مقالي.
- البلاغة مخصص لها سؤالين بدرجتين السؤال الأول اختيار من متعدد والثاني مقالي.
- النحو من 8 أسئلة وله 9 درجات، على أن يكون السؤال الأخير بدرجتين.
- التعبير المقالي ووظيفي ب 3 درجات. التعبير الابداعي ب 9 درجات.
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