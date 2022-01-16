المواصفات الفنية لامتحان العربي لأولى وثانية ثانوي

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محمد سياف - ابو ظبي - استعداداً لامتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي ستكون وفقاً لأخر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بأنها سوف تكون ورقية بالكامل وسيتم وضعها من قبل المدارس، حيث يقوم المدرس المشرف على كل مادة من المواد في المدرسة بوضع اختبارات نصف العام، بعد أن تم تأجيل استخدام التابلت المدرسي في امتحانان نصف العام لأولى وثانية ثانوي، والتابلت سيكون استخدامه قاصراً فقط على فتح المادة العلمية.

المواصفات الفنية لامتحان العربي لأولي وتانية ثانوي عام بعد قرار عدم استخدام التابلت في اختبارات نصف العام:-

كشفت بعض المديريات التعليمية في عدد من محافظات الجمهورية بأن مواصفات امتحان العربي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 سيتم وضعها وفقاً للمواصفات الآتية:-