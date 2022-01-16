/672848/رئيس-الوزراء--نستهدف-الوصول-بمعدلات-النمو-الى-6-خلال-العام-المالي-الحالي

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة، وأن المستهدف كان الوصول بمعدلات النمو الى 6% قبل جائحة كورونا التي تأثر بها كل دول العالم .

دوت الخليج

وأضاف لبرنامج "بلا قيود" الذي تذيعه قناة بي بي سي البريطانية ، انه علينا النظر الى وضع مصر الان وما قبل الاصلاح الاقتصادي ، ففي 2011 و2012 كانت نسبة البطالة 13 % فيما كان معدل التضخم قد وصل الى 30% قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي، الان خلال نصف العام المالي الحالي نتوقع ان يصل معدل النمو ل 6% .

الاصلاح الاقتصادي

مؤكدا أن هناك حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والهيكيلية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، ونسعى لاستكمالها بالشكل الذي يحقق ما كان مستهدف منها على الرغم من فترة التوقف او التباطء اتي حدثت في كل دول العالم بسبب جائحة كورونا.