/672861/رئيس-مياه-القناة--مستمرون-في-رفع-تراكمات-مياه-الأمطار

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ان سيارات ومعدات الشركة تواصل جهودها لسحب تراكمات مياة الامطار في بعض الاماكن بمحافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتى تعرضت اليوم لسقوط أمطار بين متوسطة الى غزيرة ، بالاضافة الي استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة اى أحداث طارئة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية وكافة المديريات المعنية على مستوى محافظات القناة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رئيس مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات مياه الأمطار

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، ان منطقة القصاصين تستمر فرق الطوارىء والشبكات فى رفع تجمعات مياه الامطار من الشوارع الرئيسية والجانبية تحت اشراف المهندس محمود حسونة مدير منطقة القصاصين ، كما تستمر جهود الفرق الفنية والطوارىء بمنطقة القنطرة شرق فى سحب تجمعات المياه من عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز والمدينة بأشراف اللواء محمد بهاء مدير المنطقة .

وفى قطاع بورسعيد يستمر فريق الشبكات والطوارىء فى رفع كميات المياه المتجمعة فى العديد من الشوارع الرئيسية بأحياء المناخ والضواحى وغيرها من أحياء المحافظة تحت اشراف المهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد ، مع استمرار العمل فى رفع المياه من الشوارع الجانبية وتحقيق السيولة المرورية.

رئيس مياه القناة .. مستمرون في رفع تراكمات مياه الأمطار

كان اللواء عبد الحميد عصمت، اعلن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، في المحافظات الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية ، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.