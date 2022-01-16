/672855/كأس-أمم-أفريقيا-الإثارة-تسيطر-على-الشوط-الأول-بين-الجزائر-غينيا-الإستوائية

انتهى الشوط الأول بين الجزائر ونظيره غينيا الإستوائية بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت مجريات الشوط الأول إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كلا المنتخبين التسجيل، وبادر المنتخب الجزائري بالهجمات وأضاع أكثر من فرصة عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

في المقابل شكل منتخب غنييا الإستوائية خطورة كبيرة على الجزائر من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق، ولكن خرجت بسلامة على الجزائر.

تشكيل الجزائر لمواجهة غينيا الإستوائية

حراسة المرمى: مبولحي

الدفاع: يوسف عطال، بنلعمري، عيسى ماندي، بن سبعيني

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، بن دبكة

الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح

التعادل السلبي يحسم مباراة الجزائر أمام سيراليون فى كأس الأمم الإفريقية

انتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء كوت ديفوار وسيراليون في الدقائق الأخيرة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي كوت ديفوار وسيراليون، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 25، عن طريق سياستيان هيلير، وجاءوا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة، عن طريق نيكولاس بيبي.

عاد منتخب سيراليون بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق الحاجي كامارا، بعد إهدار فرانك كيسيا ضربة جزاء، وقبل تسكيل الخصم الهدف الثاني.

وشهد نهاية المباراة على إصابة حارس منتخب كوت ديفوار، وهو في حوزته الكرة لتسقط منه، ويحرزها هجزم سيراليون، ويعودوا بالتعادل قبل صافرة النهاية.

تراجع قائد منتخب كوت ديفوار، سيرجي أوريا، في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس وخروجة، وانتهاء التبديلات للفريق العاجي، في المباراة.