سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه بعنوان «يا عيوني»

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دوت الخليج يرصد طرح أحدث أغاني سعد لمجرد باسم «يا عيوني».

أغنية يا عيوني لسعد لمجرد

أغنية «يا عيوني»، من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا، ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا ساحقًا.

كلمات أغنية يا عيوني

و تقول الأغنية: "وكتاب عليا الهوى وكتبت دموعو وملي جيت نحكم قلبي لقيتو ولي طوعي.. كيتي أنا وين نلقى صبر يكفيني.. يا خوفي هاكدا لا نبقى نضيع سنيني".

سعد لمجرد بـ "جلابية حوامل" في حفله الأخير.. الجمهور: على وش ولاده

من جانبه، أحيا المطرب سعد لمجرد مؤخرًا حفلًا غنائيًا في القرية العالمية بدبي في الإمارات العربية المتحدة، وخلال هذا الحفل فوجئ الجمهور بخروج سعد لمجرد بملابس غريبة وهي جلابية فضفاضة وصفها البعض بأنها ملابس سيدات حوامل، مما جعل الجمهور يسخر منه.

كتب إحدى متابعات سعد لمجرد على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "دي علامات الساعة باينها".

كما علق الصحفي أيمن سليم وكتب: "إزاى ينزلوا سعد لمجرد يحيى حفلة و هو على وش ولادة كده".

ومن التعليقات أيضًا: "هو سعد لمجرد لابس فستان حمل"، كما أن أحد مستخدمي موقع تويتر كتب: "الواد سعد لمجرد اتجنن وسرق جلبية خالتى فهيمة و وراح يغنى بيها".

قصة ملابس سعد لمجرد الغريبة

بالبحث وجدنا أن الملابس الذي ظهر بها سعد لمجرد في حفلته بدبي، هي من التراث المغربي، وارتداها كي يكون مرتاحًا أثناء غناءه على المسرح. وقال عن هذا الجلباب: "تم تصميمه في مراكش وهو مغربي ولكنه غير مألوف".

تعاون المطرب المغربي الشاب سعد لمجرد مع الفنان المصري محمد رمضان من خلال أغنية بعنوان “إنساي” والتي حققت نجاحاً كبيراً ورواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا الأمر دفع شركات الإنتاج إلى التعاون مع الثنائي محمد رمضان وسعد لمجرد من أجل طرح أغنية أخرى بمناسبة رأس السنة خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الأولى التي جمعت بينهما، ولكن اشترط محمد رمضان الحصول على أجر كبير وهو نصف مليون دولار.

آخر أعمال سعد لمجرد

يشار إلى أن أخر أعمال سعد لمجرد، كان فيديو كليب انتي حياتي مع فرقة حياتي والتي حققت أكثر من مع فرقة حياتي والتي حققت أكثر من 4 مليون مشاهدة.