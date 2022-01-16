/672858/برنامج-تدريبي-للقيادات-الدينية-لتنمية-الاسرة-بالمجلس-القومي-للمرأة-بسوهاج

أطلق اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات الدينية من اجل تنمية الاسرة المصرية.

كان ذلك فى إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن اليوم الأول تم تدريب 45 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى".

وجدير بالذكر تضمن البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المراة وآثاره الصحية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة سحر وهبى، أن البرنامج التدريبى لإعداد القيادات الدينية والدعاة يستهدف 3600 قيادة دينية فى 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياة كريمة، ويستمر لمدة 20 يوما، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.

مؤتمر البورصة المصرية بسوهاج

على جانب اخر أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، تحت عنوان (البورصة للتنمية)، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة، أحمد أبو السعد عضو مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ولفيف من المستثمرين ورجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج.

ورحب محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها في بداية المؤتمر برئيس البورصة المصرية وجميع الحضور، مثمنا دور وجهود البورصة المصرية والقائمين عليها في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة بكافة محافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم، مؤكدا حرص المحافظة على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار " المؤتمر " اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار .