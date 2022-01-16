/672860/ريال-مدريد-يتوج-بالسوبر-الإسباني-للمرة-الثانية-على-التوالي-أمام-اتليتيك-بلباو

حقق ريال مدريد الفوز، على اتليتك بلباو، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في نهائي السوبر الإسباني 2021، والتي شهدت عليه الأراضي السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح ريال مدريد من تسجل الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق الكورواتي لوكا مودريتش، من خلال كرة من الجانب الأيمن، يسكنها الشباك على يسار حارس بلباو.

أكد الفرنسي كريم بنزيما على نتيجة المباراة، بالهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، بعد خطاء مدافع بلباو.

تحصل البرازيلي إيدر ميليتاو، على بطاقة حمراء مباشرة، في نهاية المباراة، بعد تدخل قوى منه على مهاجم بلباو، داخل منطقة الجزاء ليهدي ركلة جزاء للخصم، ويغادر أرضية الملعب.

تألق ديبوه كورتوا حارس ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من المباراة، في التصدي لركلة جزاء ويحافظ على نظافة شباكة بالسوبر الإسباني.