جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ السويس عبد المجيد صقر، اليوم الأحد، أعمال التطوير والتوسعة بشارعى المحكمة وسعد زغلول بنطاق حى السويس، حيث وجه الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ومراجعة وتدعيم المرافق العامة.





وكلَّف المحافظ برفع أى إشغالات أو تعديات، وتغطية الكابلات، وصيانة المحولات والأكشاك الكهربائية، ورفع القمامة، والنظافة العامة، ومراجعة الإنارة العامة والصرف الصحى بالمنطقة، والعمل على توسعة الشارعين، واستكمال عمل المحاور المرورية لربط شارعى المحكمة وسعد زغلول بشوارع الجلاء ومنطقة الملاحة وشارع الجيش والكورنيش وصلاح نسيم وبورتوفيق، لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين، ومنع ازدحام وتكدس السيارات. وأكد المحافظ استمرار أعمال التنمية والتطوير على أرض السويس تباعًا فى جميع الأحياء والمناطق لتقديم خدمات للمواطنين فى العديد من المجالات والمرافق العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صقر يتفقد أعمال التطوير بنطاق حى السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.