ترتيب المجموعة السادسة بعد نهاية الجولة الثانية فى كأس أمم أفريقيا

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اختتمت مساء الأحد منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، فى كأس أمم أفريقيا فى نسختها رقم 33 فى الكاميرون، بفوز منتخب تونس العريض على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 - 0، وتعادل جامبيا مع مالى بنتيجة 1 - 1.
وجاء منتخب جامبيا فى الصدارة برصيد 4 نقاط بالتساوى مع مالى الوصيف، بعد أن حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة التى جمعتهما عصر اليوم الأحد، حيث تقدم منتخب مالى بركلة جزاء فى الدقيقة 79 عبر إبراهيما كونى، وتعادل موسى بارو لجامبيا من علامة الجزاء أيضًا فى الدقيقة 90.
وحقق منتخب تونس فوزا عريضا على نظيره الموريتانى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "ليمبى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة فى كأس أمم أفريقيا، والتى قادها الحكم المصرى محمود البنا.
وحصد منتخب تونس أول 3 نقاط فى المجموعة السادسة، ليحتل المركز الثالث، فيما بقى منتخب موريتانيا بدون رصيد من النقاط، ليصبح ثانى مودعى البطولة بعد زيمبابوى.
وتقام مباراتى الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة، مساء الخميس المقبل، إذ يلتقى المنتخب التونسي مع نظيره الجامبي، بينما يواجه منتخب موريتانيا نظيره المالى.
وجاء ترتيب المجموعة السادسة على النحو التالى:
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