/672863/كأس-أمم-أفريقيا-خسارة-مفاجأة-للجزائر-أمام-غينيا-الإستوائية

حقق منتخب غينيا الإستوائية الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 1/0 في نتيجة مفاجأة وغير متوقعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت مجريات الشوط الأول إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كلا المنتخبين التسجيل، وبادر المنتخب الجزائري بالهجمات وأضاع أكثر من فرصة عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

في المقابل شكل منتخب غنييا الإستوائية خطورة كبيرة على الجزائر من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق، ولكن خرجت بسلامة على الجزائر.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري ان يحرز هدف التقدم، ولكن أستغل غينيا الإستوائية المرتدات وأحرزوا هدف غالي أهدى لهم الفوز، أوبيانج بونو في الدقيقة 70.

وحاول بعدها لاعبوا الجزائر أن يعودوا في اللقاء ولكنهم فضلوا وأهدروا فرص عديدة للتسجيل عن طريق إسلام سليماني ويوسف البلايلي ورياض محرز.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد غينيا الإستوائية للنقطة رقم 3 في المركز الثاني، بينما تحتل الجزائر المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيده، أي يجب عليهم الفوز في اللقاء القادم أمام كوت ديفوار من أجل التأهل للدور القادم.

وبعد خسارة الجزائر تنتهي سلسلة اللاهزيمة الذي توقفت عند 35 مباراة.

تشكيل الجزائر لمواجهة غينيا الإستوائية

حراسة المرمى: مبولحي

الدفاع: يوسف عطال، بنلعمري، عيسى ماندي، بن سبعيني

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، بن دبكة

الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح

التعادل السلبي يحسم مباراة الجزائر أمام سيراليون فى كأس الأمم الإفريقية

انتهت أحداث مباراة منتخب الجزائر أمام نظيرة سيراليون، بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، في أولي مواجهات المنتخبين.

قائمة الجزائر في أمم أفريقيا 2021

حراس المرمى: مصطفى زغبة، الكسندر أوكيدجا، رايس مبولحي.

الـدفـاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، محمد امين توقاي، جمال بن العمري، مـهـدي تاهرات، عبد القادر بدران.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدم زرقـان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة، راميز زروقي

الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدم وناس.

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.