/672867/ميدو-تغيير-المدربين-هو-سبب-هبوط-مستوى-الكرة-المصرية-ويجب-الإستفادة-من-محمد-صلاح

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن كثرة تغيير المدربين مع منتخب مصر هو السبب في الظهور بالشكل السيئ خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامج "الريمونتادا" "مش عيب المدرب واللاعيبة تسمع لمحمد صلاح ودا نجم عالمي وخبراتة كبيرة ويجب الاستماع إلى حديثة بشكل مستمر لأنه يتحدث باحترافية".

وتابع "محمد صلاح يشعر بمعاناة الشعب المصري ويريد الفوز ببطولة أفريقيا مع منتخب مصر، ولابد أن يكون الجميع يركز معه خارج أرض الملعب".

وواصل "محمد صلاح يريد أن يكون هناك تخطيط لكرة القدم المصرية من أجل التطوير في السنوات القادمة، والسوشيال ميديا هي من تتحكم في إختيارات المدربين ولابد أن يكون هناك طريقة تفكير جديدة".

وأكمل "التعاقد مع أجيري ثم حسام البدري وأخيرا كارلوس كيروش أمر خاطئ لأن كل مدرب له طريقة تفكير مغايرة عن الآخر، ولا توجد لنا أي هوية خلال الفترة الحالية".

واختتم "ليس لدينا اتجاه واضح في الفترة الأخيرة، ولا نسير على الطريق الصحيح، ولابد من الإستفادة من محمد صلاح في الفترة القادمة".

ربيع ياسين: أطالب بمعاقبة من قام بالتعاقد مع فينجادا وكيروش بسبب إهدار المال العام

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، المدرب الوطني هو من يخاف على البلد عكس أي مدرب أجنبي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "المدرب الوطني المصري دائما يعمل من أجل صالح البلد عكس الأجنبي وأكبر مثال حسن شحاتة ومحمود الجوهري، أما الأجنبي بيشتغل وبس ومش بيخاف على مصلحة الوطن".

وتابع "الكرة المصرية في مصر سمك لن تمر هندي، وكل حاجة بتيجي على المزاج في الكورة، ولابد أن تتواجد لجنة لاختيار المدربين الأكفاء".

ربيع ياسين

وواصل "فينجادا جاي يعمل أي في مصر ودي شلة شغالة هنا في مصر، ومحود سعد رحل عشان راجل محترم، وليس لفينجادا أي تواجد".

واختتم "فينجادا جاي ياخد فلوس وخلاص في مصر واللجنة اللي فاتت هي من قامت بالتعاقد مع فينجادا وبطلب من رئيس الجمهورية محاسبة المخطئ، ولابد أن يكون هناك حسم أمام هؤلاء، ومفيش رياضي اتحاسب".

ربيع ياسين: لابد من محاسبة من قام بعمل عقد كارلوس كيروش.. والمساعدين ضعفاء

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من سيحاسب على مبالغ كارلوس كيروش بسبب الشرط الجزائي مع منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "من قام بعمل عقد كارلوس كيروش شخص ليس لديه أمانة على الوطن ولابد من محاسبتة على ما حدث في عقد كارلوس كيروش".

وواصل "دائما لدينا عقدة الخواجة في مصر وبندفع فلوس كتير من غير حساب، ومن يعمل من أجل الدولة والبلد يرحل، ودايما كنت بخاف على البلد والمدرب الأجنبي بيحصل على مبالغ مالية كبيرة، ومنتخب مصر كبير".

وتابع "أين الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ولو هما أقوياء يتدخلوا في التشكيل لكن كل واحد فيهم مش بيتكلم ولابد من التدخل لأن دي مصلحة الوطن، وتقول للمدير الفني أن المصلحة الفنية الأهم للبلد".