/672868/قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-الأهلي-بكأس-الرابطة-المصرية

أعلن الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقة لمواجهة النادي الأهلي في ثاني جولات المجموعة الثانية، في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي، غداً في لقاء يجمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثانية، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، غداً الأثنين، في الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي:

حراس المرمى: أحمد عادل وعمر رضوان وكمال السيد،الدفاع: باهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوي وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعة وعصام صبحي ومحمد دسوقي

وسط الملعب: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي

الهجوم: كارميلو ألجارانياز وسايكو كونتي وجان-موريل بوي

نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة:

حقق نادي الإسماعيلي الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1/0، ضمن لقاء الجولة الاولى من كأس الرابطة المصرية.

وقدم الإسماعيلي مباراة قوية وأستطاع لاعبوه أن يحسموا اللقاء لصالحهم، بينما لم يقدم سموحة المردود الجيد خلال المباراة.

وسجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 5، من تسديدة قوية جائت على يمين الهاني سليمان جارس سموحة الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

وبتلك النتيجة يحصد الإسماعيلي أول 3 نقاط لهم بالمجموعة الثانية التي يأتي الأهلي على رأسها، بينما جاء الزمالك وبيراميدز على رأس المجموعة الأولى والثالثة، وفقاً لترتيب جدول الدوري المصري الموسم الماضي.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة:

حارس: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم – محمد دسوقي.

الوسط: محمد عبد السميع – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد مخلوف.

الهجوم: سايكو كونتيه – محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي.

تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – - بهاء مجدي.

خط الوسط:– أحمد حمص – محمد عبد العاطي.

خط وسط الهجوم: عبد الكبير الوادي - محمد كناريا – صديق أوجولا.

خط الهجوم: فهد جمعة.