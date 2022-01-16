/672871/فى-الوجة-كلب-مسعور-يعقر-طفلين-ورجل-في-سوهاج

دخل مستشفى سوهاج منذ قليل طفلين ورجل مصابين باصابات شديدة فى اليدين والوجة نتيجة عقر كلب لهم، وجارى اجراء عمليات تجميل لهم بمستشفى سوهاج العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من مستشفى سوهاج الجامعي بدخول طفلين ورجل مصابين باصابات خطيرة نتيجة عقر كلب لهم.

يذكر ان المصابون هم كل من ملاك .ع.م 4اعوام، مصاب بعقرفي الوجه، وآدم .ع.أ 4 اعوام، مصاب بعقر في الوجه ايضا، وصموئيل.و.ب.39عام، مصاب بعقر فى اليدين والوجه، وتم تحويل الاطفال لقسم التجميل بالجامعة نظرا للاصابات بالغة ف الوجه و الرأس و الاطراف وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لاجراء اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

ا صابة 3 في حادث سير بسوهاج

على جانب أخر أصيبت سيدة وطفلها الرضيع وسائق نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص، وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي بسوهاج للعلاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز البلينا .

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المرافق لة وتبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر - 55 عام - سائق – ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع – 46عام سائق – ويقيم أسوان .

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " اشتباه كسر بالساق اليسرى " وحلاوتهم ع ن - 27 ربة منزل " كدمات متفرقة بالجسم " و نجلها الطفل مينا ب س - 2 عام – ويقيمان دائرة المركز " اشتباه كسر بالقدم اليسرى " من مستقلي السيارة الأولي .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأفاد قائدي السيارتين والمصابة بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.