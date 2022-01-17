مسؤول سابق بالصحة يكشف لـ مساء dmc قواعد التجارب السريرية وعقوبة مخالفتها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة السابق، إن التجارب السريرية على الأدوية واللقاحات لها قواعد وأماكن ونظام وبروتوكول معروف عالميا، ومصر تواكب الوضع العالمى.





وأضاف فى مداخلة عبر زووم، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "مافيش حاجة اسمها دواء أو تجارب خاصة، التجارب السريرية تتم فى مراكز بحوث بالمستشفيات الجامعية والجامعات ويقوم بها حملة الدكتوراة، ويمكن الاستعانة بزملاء صغار ولكن الباحث الرئيسى شخص ذو ثقة حاصل على الدكتوراه منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن التجارب السريرية تتم فى أمان، والمريض يكون على علم بها، حيث يقوم بالتوقيع على الموافقة بإجراء التجربة، ومن حق المتطوع أن ينسحب فى أى وقت ويتم متابعتهم تليفونيا.

وأكد من يخالف قواعد التجارب يتم التعامل معه من قبل نقابة الأطباء ومكان البحث نفسه، وإذا أصيب المريض بضرر ولم يكن هناك اتباع للقواعد يكون الموضوع مسألة جنائية، خصوصًا وأن الأدوية مسألة حيوية وأمن قومى وتخضع لفحوصات شديدة قبل طرحها.