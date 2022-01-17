وأضاف فى مداخلة عبر زووم، مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "مافيش حاجة اسمها دواء أو تجارب خاصة، التجارب السريرية تتم فى مراكز بحوث بالمستشفيات الجامعية والجامعات ويقوم بها حملة الدكتوراة، ويمكن الاستعانة بزملاء صغار ولكن الباحث الرئيسى شخص ذو ثقة حاصل على الدكتوراه منذ فترة طويلة".
وأشار إلى أن التجارب السريرية تتم فى أمان، والمريض يكون على علم بها، حيث يقوم بالتوقيع على الموافقة بإجراء التجربة، ومن حق المتطوع أن ينسحب فى أى وقت ويتم متابعتهم تليفونيا.
وأكد من يخالف قواعد التجارب يتم التعامل معه من قبل نقابة الأطباء ومكان البحث نفسه، وإذا أصيب المريض بضرر ولم يكن هناك اتباع للقواعد يكون الموضوع مسألة جنائية، خصوصًا وأن الأدوية مسألة حيوية وأمن قومى وتخضع لفحوصات شديدة قبل طرحها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول سابق بالصحة يكشف لـ مساء dmc قواعد التجارب السريرية وعقوبة مخالفتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.