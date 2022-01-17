انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة تصل إلى الصفر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس خلال يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022، حيث حذرت المواطنين من موجة الطقس شديدة البرودة التي تتعرض لها مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أقل من الصفر، مؤكدة على أن شهر يناير الجاري، يعد ذروة فصل الشتاء في مصر، مناشدة المواطنين بضرورة ارتداء ما لديهم من ملابس ثقيلة خلال الأسبوع الجاري وطوال شهر يناير الجاري، بسبب الموجة شديدة البرودة التي تتعرض لها البلاد خلال الأسبوع الجاري.

الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة تصل إلى الصفر:-

أصدرت هيئة الارصاد الجوية بياناً بحالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال النهار بارداً على كافة الأنحاء، شديد البرودة ليلاً، يصل إلى حد الصقيع في سانت كاترين وجبال سيناء ويمكن التعرف على حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022 من البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

Advertisements

من جهته قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن مصر سوف تتعرض خلال الفترة الحالية لتقلبات جوية حادة، نتيجة لقدوم كتلة هوائية من جنوب وشرق أوروبا تؤدي إلى حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة.

Advertisements

وأشار بأن ما يزيد الاحساس ببرودة الطقس هو النشاط الكبير للرياح، والذي قد يؤدي إلى إثارة الرمال في المناطق الصحراوية.

وأضاف بأنه من المتوقع أن تتعرض أغلب محافظات الجمهورية لسقوط أمطار تصل إلى القاهرة وتكون من متوسطة إلى خفيفة وغير مؤثرة في النشاط اليومي للمواطنين.

وأكد على أنه يجب على المواطنين الاستعداد دائماً إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، بسبب برودة الطقس، وأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية على اتصال دائم مع الجهات المسئولة للتحذير من أية أثار سلبية قد تتعرض لها محافظات الجمهورية من موجة الطقس السيئ حيث يتم ابلاغ السادة المحافظين أول بأول بتوقعات هيئة الارصاد الجوية، حتى يكونوا على استعداد دائم للتعامل مع موجة الطقس السيئ.