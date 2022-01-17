طقس اليوم الإثنين تحذيرات من موجة باردة جدا تصل للصقيع على بعض المناطق وفرص لسقوط الأمطار

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس في جميع محافظات مصر، أكد وحيد سعودي المتخصص في تحليل الأرصاد الجوية على أن طقس اليوم الإثنين 17 يناير على تحذيرات من برودة شديدة صباح اليوم، مع برودة شديدة في ليلا على جميع محافظات الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

تأثيرات كبيرة للطقس على مناطق مصر

وأضاف وحيد سعودي أن الأمطار تكون متفاوتة في شدتها، وتتأثر بها سلاسل جبال الأحمر ومنطقة سيناء بالدرجة الأولى، ثم يأتي التأثير على مناطق السواحل الشمالية وبورسعيد وشمال ووسط الدلتا، وأيضا يتم سقوط الأمطار على عدد من المحافظات الشمالية، مع توقع بإنخفاض شديد في درجات الحرارة الآن عل كافة أنحاء الجمهورية.

طقس اليوم على القاهرة الكبرى والصعيد

أما فيما يتعلق بمحافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على تلك المناطق، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية خلال اليوم الإثنين سقوط أمطار متفاوتة في شدتها خفيفة ومتوسطة على جميع أنحاء مصر، مع نشاط للرياح على مناطق محافظة جنوب سيناء على فترات متقطعة.

صقيع على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء

تؤكد هيئة الأرصاد أن تتأثر منطقة شمال الصعيد ووسط سيناء إلى الصقيع خلال فترات الليل، وشديد البرودة على جميع المناطق الآخري من محافظات الجمهورية، وتكون أحوال الطقس في مصر الإثنين على مناطق البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة في بعض الأحيان، مع إرتفاع في الأمواج قد يصل إلى 1.5م إلى 1.75 م مع رياح شمالية شرقية، ومعتدلة في البحر الأحمر والموج يكون بين 1.5 م إلى 2.5 م ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر الإثنين 17 يناير