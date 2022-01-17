/672872/ترشيد-المياة--ندوة-تثقيفية-بقرى-حياة-كريمة-البحيرة

جاء ذلك بحضور النائب عادل حماد عضو مجلس النواب و رئيس مجلس القرية ولجنة المجتمع المدني لمبادرة حياه كريمة وعدد كبير من اهالى القرى والعزب المقام بها مشروعات حياه كريمة والتابعة لمجلس قرية فلاقة.

تضمنت الندوة توزيع بورشورات ارشادية عن مبادرة حياه كريمة و برشورات توعوية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي.

تناولت الندوة تسليط الضوء على المبادرة الرئاسية (حياه كريمة ) وأهميتها في رفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة فى شتى مجالات الحياة.

بالإضافة إلى التوعية باهمية تركيب القطع الموفرة و تم توزيع ملصقات عن ضرورة الحفاظ علي الماء وعدم الاسراف فيه وعمل استقصاء راي الحضور وقياس الاثر المعرفي والرد على اسئلة واستفسارات الاهالي وسماع شكواهم والنقاش مع المسئولين عن سبل حلها.

حملات تموبن بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية حملات تموينية مكثفة على الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات بالمرور على مركز ومدينة كفر الدوار عن ضبط ٣٧٥ طن زبده مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات و الإفراجات الجمركيه والصحيه الخاصه بتلك الكميه باجمالى ١٥ الف كرتونة وزن الكرتونه ٢٥ كيلو جرام

كما تم ضبط ثلاجه تبريد وتجميد لعدم الاحتفاظ بسجل حركة السلع المخزنه بالثلاجه الوارده من الجمارك والشركات والمنصرفه من الثلاجه

بالإضافة الي تخرير محضرين سلع غذائية مجهولة المصدر، ومحضر سلع منتهية الصلاحية، ومحضر عدم تمكين، ومحضر استخدام أكياس سوداء في تعبئة سلع غذائية، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار سلع بقالة بمركز ومدينة الرحمانيه

كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على ٨ كجم لحوم مفرومه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز الدلنجات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .