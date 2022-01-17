/672873/أرقام-وإحصائيات-مصطفى-فتحي-مع-الزمالك-هذ-الموسم-بعد-انتقاله-للتعاون

رحل مصطفى فتحي بشكل رسمي عن نادي الزمالك، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، رحيل اللاعب إلى التعاون السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مصطفى فتحي رغبته في الإنتقال إلى فريق التعاون، وأبدى رغبة في ذلك خاصة بأن المتبقي في عقده مع الزمالك 6 أشهر فقط، ولم يجدد تعاقدة مع القلعة البيضاء حتى الأن.

ليوافق الزمالك في الأخير على عرض التعاوان بضم اللاعب مقابل مليون دولار، مستغلين أن مصطفى فتحي لم يمدد تعاقده، وفضلوا رحيله بمقابل مادي الأن بدلاً من تركه مجاناً أخر الموسم.

ويستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدم مصطفى فتحي مع الزمالك هذا الموسم:

لعب: 7 مباريات بواقع 609 دقيقة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدف وحيد

تمريرات مفتاحية: 7

صناعة الفرص: 8

تسديدات: 17

تسديدات على المرمى: 7

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي، عن رحيل مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي التعاون السعودي نظير مبلغ مليون دولار.

وكشف موقع دوت الخليج في وقتاً سابقاً عن تكثيف مفاوضات مسئولوا التعاون مع الزمالك من أجل ضم مصطفي فتحي من القلعة البيضاء، خاصة أنه رفض التجديد للفريق وكان يريد الرحيل للفريق السعودي كما ذكرنا من قبل.

تصريحات مرتضى منصور حول انتقال مصطفى فتحي للتعاون

قال مرتضى منصور عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".