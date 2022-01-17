شاهد - خطة التنمية المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه غرفة العمليات الوزارة بالمتابعة الحثيثة للطقس السيئ فى جميع المحافظات المصرية، والتعامل مع أى أحداث طارئة من خلال التعاون مع الغرفة المركزية فى مجلس الوزراء.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن الوزير وجه المحافظين بسرعة التعامل مع أى تجمعات للمياه سواء فى الشوارع الرئيسية أو الميدانى والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى لمنع تراكم أى مياه، كما أنه ناشد الأهالى بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أعمدة إنارة أو أشجار خوفًا من الرياح الشديدة التى قد تتعرض لها بعض المحافظات. وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك توجيهات للمحافظات بإجراء مراجعات دورية للإنارة والتعاون بين كافة القطاعات الحيوية لمواجهة أى طارئ، كذلك تم التأكيد على قائدى السيارات بتجنب السير بسرعات عالية تخوفًا من وقوع الحوادث، مضيفًا: "نستهدف سرعة سحب المياه، وأكدنا على رؤساء المدن والأحياء بالتواجد بشكل مستمر". "الحياة اليوم" برنامج حوارى سياسى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة".

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