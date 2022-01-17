سالى عبد الخالق تكشف كيف غيَّر منتدى شباب العالم حياتها للأفضل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال حوارها فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"،، الذى تقدمه الإعلاميات منى عبد الغنى وهبة الأباصيرى وإيمان عز الدين، عبر قناة cbc الفضائية.

وقالت سالى عبد الخالق، إنها درست إدارة أعمال فى الأكاديمية البحرية، لافتا إلى أنها كانت تواجه تنمرا كبيرا من المجتمع منذ طفولتها، إلى أن تغلبت عليها فى النهاية، بسبب تجربتها فى منتدى شباب العالم 2022.

وأضافت: "دخلت منتدى شباب العالم بشخصية مهزوزة مليئة بالخوف وليس لدىَّ ثقة فى نفسى بسبب كثرة التنمر الذى تعرضت له، لكنى خرجت منه شخصا آخر، وأصبحت قادرة على مواجهة مخاوفى فى الحياة".

وتابعت سالى عبد الخالق: "طلعت من منتدى شباب العالم بشخصية كويسة قادرة على مواجهة التنمر والخوف، وعندى ثقة فى نفسى، خصوصا وأننى وقفت أمام الريس وأمام العالم كله بقول قصتى وتجربتى.. وكمان خرجت من المنتدى بأصحاب كويسين جدا".