/672874/حصاد-اليوم-السابع-من-كأس-أمم-أفريقيا-الجزائر-تصعب-موقفها-نحو-التأهل

اُقيمت 4 مباريات أمس من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، أبرزها لقئات تونس والجائر في يوم عام للمنتخبات العربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فضربة البداية كانت الساعة 3 بتوقيت القاهرة بمباراة جامبيا أمام مالي، وفي السادسة مساءاً لعبت مبارتين، الأولى كانت تونس أمام موريتانيا، والمباراة الثانية كوت ديفوار أمام سيراليون.

وفي ختا لقائات اليوم الساعة 9، خاض الجزائر مباراته الثانية بكأس أمم أفريقيا أمام غينيا الإستوائية.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تتعادل مع مالي في الوقت القاتل

تعادل منتخب جامبيا مع نظيره مالي بنتيجة 1/1، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهد اللقاء سيطرة كبيرة من لاعبوا مالي، حيث هددوا مرمى جامبيا في أكثر من كرة، حتى سجل كوني هدف مالي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وهاجم بعدها منتخب جامبيا وحاولوا أن يعادلوا النتيجة حتى سجلوا هدف قاتل بالدقيقة 90 من طريق موسى بارو من ركلة الجزاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مالي للنقطة الرابعة في المركز الأول، متساوياً مع جامبيا بنفس عدد الرصيد بعد فوزهم في أول لقاء أمام تونس وموريتانيا.

كأس أمم أفريقيا.. منتخب تونس يضرب موريتانيا برباعية

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الأمر كثيراً وظل المنتخب التونسي يهاجم خلال أحداث المباراة بالرغم من تقدمهم.

وأحرز وهبي الخزري الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 66 من أنفراد بالحارس بعد تمريرة متقنة من الخزري.

التعادل الإيجابي يحسم لقاء كوت ديفوار وسيراليون في الدقائق الأخيرة

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي كوت ديفوار وسيراليون، بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، بنهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم منتخب كوت ديفوار بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الـ 25، عن طريق سياستيان هيلير، وجاءوا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 65 من عمر المباراة، عن طريق نيكولاس بيبي.

عاد منتخب سيراليون بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق الحاجي كامارا، بعد إهدار فرانك كيسيا ضربة جزاء، وقبل تسكيل الخصم الهدف الثاني.

وشهد نهاية المباراة على إصابة حارس منتخب كوت ديفوار، وهو في حوزته الكرة لتسقط منه، ويحرزها هجزم سيراليون، ويعودوا بالتعادل قبل صافرة النهاية.

تراجع قائد منتخب كوت ديفوار، سيرجي أوريا، في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس وخروجة، وانتهاء التبديلات للفريق العاجي، في المباراة.

كأس أمم أفريقيا.. خسارة مفاجأة للجزائر أمام غينيا الإستوائية

حقق منتخب غينيا الإستوائية الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 1/0 في نتيجة مفاجأة وغير متوقعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهدت مجريات الشوط الأول إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كلا المنتخبين التسجيل، وبادر المنتخب الجزائري بالهجمات وأضاع أكثر من فرصة عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

في المقابل شكل منتخب غنييا الإستوائية خطورة كبيرة على الجزائر من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق، ولكن خرجت بسلامة على الجزائر.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري ان يحرز هدف التقدم، ولكن أستغل غينيا الإستوائية المرتدات وأحرزوا هدف غالي أهدى لهم الفوز، أوبيانج بونو في الدقيقة 70.

وحاول بعدها لاعبوا الجزائر أن يعودوا في اللقاء ولكنهم فضلوا وأهدروا فرص عديدة للتسجيل عن طريق إسلام سليماني ويوسف البلايلي ورياض محرز.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد غينيا الإستوائية للنقطة رقم 3 في المركز الثاني، بينما تحتل الجزائر المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيده، أي يجب عليهم الفوز في اللقاء القادم أمام كوت ديفوار من أجل التأهل للدور القادم.

وبعد خسارة الجزائر تنتهي سلسلة اللاهزيمة الذي توقفت عند 35 مباراة.