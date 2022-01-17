/672875/أحمد-فتحي-توصيات-منتدى-الشباب-تعكس-رؤية-الدولة-في-التعامل-مع-القضايا-الإقليمية-والدولية

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن أن توصيات منتدى الشباب فى نسخته الرابعة تعكس رؤية الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

دوت الخليج

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق على عام 2022 اسم عام المجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تدعم حقوق الإنسان في مصر على كافة المستويات.

أحمد فتحي: توصيات منتدى الشباب تعكس رؤية الدولة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية

وأشار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب احمد فتحي ، إلي أن القيادة السياسية الحالية تُدرك قيمة وأهمية وجود مجتمع مدني قوي جنبًا إلى جنبًا مع الحكومة، موضحا أن المجتمع المدني شريك للدولة في تحمل أعباء تطوير المجتمع.

وأضاف فتحي، أن مؤسسات المجتمع المدني من مراكز وجمعيات أهلية وغيرها سيكون على عاتقها جزء كبير من عبء تطوير ملف حقوق الإنسان ووضع آليات مناسبة للارتقاء بأوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،، أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات يعكس حرصه على خلقً جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور.

مجلس الشيوخ يشيد بقرارات منتدى شباب العالم

هذا وشهدت الدقائق الأولى من جلسة أمس لمجلس الشيوخ، إشادة كبيرة من الأعضاء بالنجاح الذي لاقاه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي كلمته خلال الجلسة، قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه تشرف بالمشاركة فى منتدى شباب العالم، الذي تجلت فيه عظمة مصر الحديثة فأبهرت العالم بعد أن أظهرت فيه قدرات شبابها الواعد وقوة اقتصادها وريادتها، حتى جعلت من المنتدى منصة دولية بارزة، وحدثًا ينتظره العالم".