ليه الزوج بيهرب من البيت؟.. عالم بالإفتاء يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرجل المتزوج قد يتحول إلى زوج عازب بسبب ضغوط العمل فيترك البيت فى أوقات كثيرة ويذهب للماكن الأقل ضغطا وهم الأصدقاء.





وأضاف، خلال استضافته فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة CBC، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الزوج العازب يقسم الزواج إلى عدة مستويات منها مستوى المسئولية والضغوط والمشاركة فى بعض الأفكار المستقبلية حيث لا يريد أن يتحمله.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من بين أسباب الزوج العازب هى أن الزوجة لا تستطيع كسر الروتين اليومى ولا تستطيع أن تقدر أن تتعامل مع الزوج ولا تحول البيت إلى مساحة ضغط وليس مساحة راحة، بجانب كثرة التوترات المنزلية والمشكلات الناشئ لعدم إدارة المشكلات الزوجية.

وأوضح، أن طبيعة أنماط الشخصيات غير المتوافقة تجعل المكان الذى يتواجد فيه الزوج والزوجة مكان يفضل فيه الابتعاد عن بعضهما.