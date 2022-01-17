مدير التأمين الصحى يعلن بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذى لـ الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الهيئة تراجع حاليا، حزمة من الخدمات الطبية الموجودة التى تقدم لمحافظات التأمين الصحى الثلاث.





جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على قناة cbc الفضائية.

وأضاف صادق أن الهيئة العامة للتأمين الصحى تزود بعض خدماتها الصحية، حاليا، لافتا إلى أن عدد خدمات الهيئة منذ عامين 1500 خدمة، والآن وصلت الآن إلى 2850 خدمة.

التأمين الصحى الشامل

وأشار المدير التنفيذى للهيئة العامة لـ التأمين الصحى الشامل إلى أنه خلال الـ 6 أشهر المقبلة سيكون هناك زيادة فى خدمات جديدة منها خدمات "أسنان وتخاطب وأجهزة تعويضية، وأجهزة سمعية، وبعض المعينات البصرية، وبعض الجراحات مثل زراعة الأعضاء".

واختتم: "نغطى كل جراحات الأورام فى الـ 3 محافظات التى يتم العمل فيها بنظام التأمين الصحى الشامل، وهناك طفرة كبيرة تقدم فى جراحات الأورام فى جميع المحافظات".