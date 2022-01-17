البحوث الفلكية: مصر تسجل زلازل كل يوم ومش كلها محسوسة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح القاضى، لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة CBC، أن الأمور طبيعية تماما ولم تدخل مصر حزام الزلال على الإطلاق، حتى ولو كان هناك زلزال بشكل يومى.

وأكد، أن مصر ضمن المعدل الطبيعى والمعقول من الزلازل خاصة أن المنطقة التى يسجل منها الزلازل المحسوسة هى منطقة شرق البحر المتوسط وهى منطقة بها تراكيب جيولوجية.

وأشار إلى أن مصر تسجل يوميا يومى زلزالا وليس كل الزلزال محسوسة، ولكن ما يحس من الزلازل يكون عمق مركزه كبيرا مثل الزلزال الذى حدث الثلاثاء المضى كان عمقه 60 كيلومترا.