كيف تتعامل التضامن مع حالات أطفال وكبار بلا مأوى فى الشارع؟.. الوزيرة توضح

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc"، الى يعرض على قناة dmc، أن الوزارة تعاملت مع 292 حالة أطفال وكبار بلا مأوى فى الشارع خلال شهر ديسمبر الماضى كما أنها تعاملت مع ما يقرب من 5800 حالة خلال عام 2021.

وأضافت القباج، أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات بأكثر من طريقة لأن معظم أطفال بلا مأوى الذين اعتادوا الجلوس فى الشوارع يعانون من أمراض نفسية وعقلية.

وأشارت إلى أن التعامل مع أطفال وكبار بلا مأوى يكون عن طريق سيارات فرق التدخل السريع؛ من أجل إلحاقهم بإحدى مؤسسات الكبار والأطفال بلا مأوى.

وأوضحت أن مصر تضم 40 مؤسسة للأطفال والكبار بلا مأوى، مضيفة: «يتم التنسيق مع وزارة الصحة للتعامل مع الحالات التى تعانى مشكلات نفسية، وتوفير العلاج والاستشارة النفسية والطبية الدورية لكبار السن».