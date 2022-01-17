/672876/أحمد-قناوي-يعترض-على-منح-المرأة-3ث-إجازات-رعاية-طفل-يتنافى-مع-سياسة-الدولة-في-تنظيم-النسل

تقدم النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب تعديل في المادة ٥٣ من مشروع قانون العمل الذى يناقش حاليا في مجلس الشيوخ، والتي تنص على منح المرأة العاملة أجازة رعاية طفل بحد أقصي ٣ مرات طوال فترة خدمتها، على أن تكون مدة كل منهم سنين بحد أقصى.

دوت الخليج

وقد اعترض قناوي على الثلاث مدد وطالب بالاكتفاء بمرتين فقط تماشيا مع توجه الدولة في تنظيم النسل، منتقدا الحكومة على التناقض بين مساعيها لتنظيم النسل من ناحية وتقديمها لقانون يتيح امتيازات للطفل الثالث، كما طالب قناوى بضرورة ضبط المادة شرط تواجد المرأة في المؤسسة التي تطلب منها الأجازة لعام كامل على الأقل، كما اشترط أن يكون بين الأجازة والأخرى عامان على الأقل، وذلك حتي يتحقق التوازن بين صاحب العمل والعمال، لأن ميل الكفة لأحدهما يضر الطرفان معا، والتحيز للمرأة بشكل مبالغ فيه سيؤدى إلى تمييز سلبي فى التعيينات ضدها، وهو ما سيضر بالمرأة في النهاية، خاصة أن المرأة تعول بمفردها أكثر من ٢٦% من الأسر المصرية.

أحمد قناوي يعترض على منح المرأة 3ث إجازات رعاية طفل: يتنافى مع سياسة الدولة في تنظيم النسل

وقد عقبت الحكومة بموافتها على التعديلات عدا ال ٣ مدد، حيث أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل موظفي الحكومة ينص على ٣مرات كحد أقصى وبالتالي يجب المساواة بين المدة في القانونين تحقيقا للعدل بين موظفات القطاع العام والخاص.

وقد وافق المجلس في النهاية على مقترحات النائب قناوي، مع الإبقاء على الثلاث مرات كحد أقصي لأجازة رعاية الطفل، رغم اقتناع الكثير منهم بضرورة تخفيض المدة في كلا القانونين لمدتين فقط.