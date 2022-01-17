تمتد لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن توقعاتها لـ طقس اليوم الإثنين، حيث توقعت أن يكون الطقس غائما مع أمطار بنسب متفاوتة يصاحبها نشاط للرياح على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح.