نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هتوصلك للقمة والأمان” فوائد شهادات بنك مصر وما هي أنواعها وفائدتها الاستثمارية شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد شهادات بنك مصر التي يبحث عنها الكثير من المواطنين من أجل التعرف على فوائد تلك الشهادات التي تمكنهم من تحقيق أعلى فائدة عند ادخار أموالهم من خلال بنك مصر، وسنتحدث اليوم معكم عن فوائد هذه الشهادات عبر موقعنا.

فوائد شهادات بنك مصر

الكثير من العملاء يهتم بالبحث عن فوائد شهادات بنك مصر، وذلك بعد الإعلان عن تثبيت أسعار الفائدة، كما سيحصل العميل على أكبر نسبة عائد من خلال تلك الشهادات المميزة التي يطرحها بنك مصر لعملائه من خلال جميع فروع بنك مصر المتوفرة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

أنواع شهادات بنك مصر

توفر شهادات بنك مصر الأمان لعملائها من خلال ادخار أموالهم من خلاله، وسنعرض لكم من خلال النقاط التالية أهم أنواع تلك الشهادات المقدمة من بنك مصر، والتي تتمثل في كلا من:

شهادة أمان المصريين

يستطيع العميل الحصول علي تلك الشهادة بعد بلوغ سن ال18 عام حتى سن 59 عامًا، كما تستمر تلك الشهادة لمدة زمنية تصل لثلاث سنوات، كما يتم إصدار هذه الشهادة بداية من 500 جنيه مصري بحد أقصى يصل ل 2500 جنيه مصري في جميع البنوك.

كما يتم صرف عائد هذه الشهادة بعد انتهاء مدتها، وتكون قيمة الفائدة في آخر المدة بمقدار 13٪، كما تمنح تلك الشهادة للعميل وثيقة تأمين على الحياة، ويستطيع العميل بداية من 500 جنيه مصري الدخول على سحب يقدمه البنك للعملاء ربع سنوي، وذلك بشرط عدم دخول العميل الفائز من خلال السحب الدخول مرة أخري، وتوفر تلك الشهادة للعميل حق استرداد قيمة في أي وقت دون الحاجة لانتهاء المدة.

شهادة القمة من بنك مصر

تعد من أفضل الشهادات التي يقدمها بنك مصر لعملائه من خلال جميع فروع البنك في محافظات مصر، كما تتميز هذا النوع من الشهادات بتقديم أعلي فائدة للعملاء مقارنة بمختلف شهادات الادخار الموجودة في مصر.

يصل الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة ل1000 جنيه مصري ومضاعفاته، كما تمتد مدة شهادة القمة من بنك مصر لثلاث سنوات، ويتم صرف العائد الخاص بها شهريًا.

شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت

يتم إصدار هذه الشهادة للأشخاص الطبيعيين، كما تمتد هذه الشهادة لمدة خمس سنوات، ويصل الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة ل1200 جنيه مصري، كما يتم صرف العائد الخاص بها بشكل شهري أو سنوي، ويستطيع العميل استرداد القيمة الكاملة لشراء هذه الشهادة بعد مرور 6 أشهر.