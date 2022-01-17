حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بـ درجات الحرارة

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وتوقعت الأرصاد فى بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.
كشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم
وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح.
درجات الحرارة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 15 09
الاسكندرية 15 10
وادى النطرون 16 09
طنطا 16 09
شبين الكوم 16 09
دمنهور 16 09
بلطيم 17 10
مطروح 15 09
السلوم 15 09
سيوة 15 04
بورسعيد 16 09
دمياط 16 09
الزقازيق 16 09
المنصورة 16 09
الاسماعيلية 16 10
السويس 15 10
العريش 15 09
رفح 15 09
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 17 12
طابا 15 11
كاترين 08 00
الطور 19 12
شرم الشيخ 20 14
الغردقة 19 13
مرسى علم 19 13
الفيوم 16 06
بنى سويف 16 06
المنيا 16 06
أسيوط 16 06
سوهاج 16 06
قنا 17 06
الأقصر 17 08
أسوان 17 08
ادفو 17 08
أبوسمبل 17 09
الوادى الجديد 16 05
شلاتين 22 11
ابو رماد 22 12
حلايب 20 12
رأس حدربة 20 12
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