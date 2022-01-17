القوى العاملة تبدأ التدريب التحويلى على 5 مهن فى قنا

جدة - نرمين السيد - تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".





وأعلن سعفان بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا على مهن التبريد والتكييف، والكهرباء، والتفصيل والخياطة، والسباكة، والمساحة، فضلاً عن تسليم 15 شنطة عدة مجانية لـ 15 متدربًا بمهنة التبريد والتكييف بينهم فتاة لأول مرة ومتدرب من ذوى الهمم والعزيمة.

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد غزالى مدير مركز التدريب المهنى بقفط، إن المركز يحتوى على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، لافتًا إلى أنه يتم التدريب على أيدى مدربين متخصصين فى تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل فى هذا المجال.

وأشار مدير المركز إلى أن الدورات تقام تحت رعاية أشرف الداودى محافظ قنا، وبإشراف حسام طلبة وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، لافتًا إلى أن المركز استقبل وفد من برنامج الغذاء العالمى WFP، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، فى بداية انطلاق الدورات المجانية بالمركز فى إطار "المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك".

وقال إنه تم قبل بداية التدريب عمل اختبارات التوجيه المهنى للشباب بمهنة التبريد والتكييف، وتم تسليم المتدربين الذين تم قبولهم شنطة عدة مجانية لكل متدرب، بالإضافة إلى أدوات كتابية لكل متدرب قبل بدء العملية التدريبية على الفور.

وأوضح مدير المركز أن التدريب على مهنة التبريد والتكييف يستمر لمدة 50 يومًا.. كما تم قبول الفتيات المتقدمات للتدريب على مهنة الخياطة والتطريز الآلى وتم بدء التدريب بالورشة لـ 21 فتاة، فضلاً عن التدريب بأقسام الكهرباء، والمساحة والسباكة لـ 45 متدربًا.