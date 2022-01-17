تلاميذ رابعة ابتدائى يؤدون امتحانى الدراسات وتكنولوجيا المعلومات.. بعد قليل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى ثالث أيام امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى التى كانت قد انطلقت السبت 15 يناير 2022.. إذ أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائى حتى الآن امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية والعلوم والمهارات المهنية. كانت وزارة التربية والتعليم أوضحت أن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائى يتم وضعها عن طريق التوجيه، مشيرة إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى تختلف من مدرسة لأخرى وليست امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.

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