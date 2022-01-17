القوى العاملة تعين 2061 شابا فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية 2061 شابًا، من بينهم 17 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن تسجيل 5654 شابًا باحثًا عن العمل.





واستخرجت المديرية 2250 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منحة مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، و4 منح وفاة لـ 4 أسر عمال، فضلاً عن صرف مبلغ 7500 جنيه رعاية صحية لـ 3 عمال. وأوضح على حامد الزقم، مدير المديرية، فى تقرير لوزير التقوى العاملة محمد سعفان، عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وعقد 23 ندوة توعية فى مجالات (تنظيم الأسرة، والمفاوضة، والإدمان، والحوار المجتمعى، والمرأة، والطفل)، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسفر التفتيش عن تحرير 128 محضرًا للمنشآت المخالفة، ومنح 18 ترخيص لمنشآت، وعقد 4 ندوات توعية.

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