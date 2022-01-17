عبد العاطى يتابع موقف مشروعات محطات الرفع على مستوى الجمهورية

- منظومة متكاملة من (٥٨٥) محطة رى وصرف وخلط ، و (٥٥) عائمة و (٥) مراكز للطوارئ لخدمة منظومة الرى والصرف

- الاستلام الابتدائى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان ، ومحطتى بحر البقر وشادر عزام ضمن مشروع معالجة مياه بحر البقر

- العمل على إنشاء (٩) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبنى سويف والمنيا والبحيرة

- (١٢) ورشة ميكانيكية رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بـ (١٠) محافظات

- معامل هندسية لأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم

- الإنتهاء من ترميم المبانى التابعة لمصلحة الميكانيكا بالمحافظات ، وإنشاء أسوار للمحطات

- دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء

تلقى السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا يستعرض أنشطة وأعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى المساهمة فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، حيث تصل قدرات محطات الرى إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم ، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، كما تشرف المصلحة على تشغيل عدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب ، كما يتبع المصلحة (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

كما تقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ - الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، بالإضافة لتوريد وتركيب عدد (٦) محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وجارى توريد عدد (٢٣) طلمبه غاطسة وعدد (١٠) محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية.

كما تم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بعدد (١٢) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي) ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، ويوجد بالورش مسابك لتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل ، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.

كما تقوم المعامل الهندسية بكل إدارة مركزية بالمصلحة بأعمال الإختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، بالتزامن مع تدريب الكوادر البشرية من المهندسين والفنين بإعطائهم دورات تدريبية على إستخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها ، مع تزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع في حال إنقطاع الكهرباء أو أي اعطال طارئة ، كما أن الورش الكهربائية الرئيسية مجهزة بأفران تجفيف ومعدات لف وجميع أجهزة الاختبارات لإعادة تأهيل المحركات ولوحات التوزيع والمحولات.

وفيما يخص الأعمال المدنية .. فقد تم الإنتهاء من أعمال الترميمات لمبانى الإدارات المركزية التابعة للمصلحة ، ولحمايه أملاك المصلحه ومنع التعديات .. فإنه جارى إنشاء أسوار حول ممتلكات المصلحة لحمايتها ، كما أنه جارى فصل الحد لعدد (٣٢) محطه.

وفى مجال تنمية الكوادر البشرية .. قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد خطة تدريبية لرفع كفاءة العاملين وإكسابهم الخبرة الكافية لرفع مستوى الاداء فى العمل ، حيث تم عقد دورات تدريبية متخصصة للمهندسين والفنيين ، مع عمل ندوات اليوم الواحد لرفع كفاءة العاملين ، وعقد دورات فى السلامة والصحة المهنية وتدريب أفراد الامن على أعمال الدفاع المدنى والحريق.