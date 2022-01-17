«عمر كمال غنى لها».. مشاهد من حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

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احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ال42، مع عدد كبير من أصدقائها، وعائلتها والذي كان أبرزهم زوجها الفنان أحمد العوض، وشقيقها الأكبر، والأشد إختلافا وميزة أنها تداولت بعد الهدايا من جمهورها ومحبيها.

دوت الخليج يرصد مقتطفات من حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حولها عدد كبير من الزينة والبلالين، وأكثر من كعكة إحداهما كعكة عادية والأخرى لها علاقة بإحدى الأكلات، فضلا عن كعكة مصمم عليها صورتها مع زوجها أحمد العوضي.

عمر كمال في حفل ياسمين عبد العزيز

وأحيا حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ال42، مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال، والذي غنى خلال الحفل مجموعة من أغنياته الشهيرة.

احتفال ياسمين عبد العزيز مع عائلتها

وشاركت ياسمين عبد العزيز أيضا صورة مع شقيقها وسط تلك البلالين والزينة، مما يؤكد على حرصه لحضور حفل ميلاد شقيقته.

احتفال ياسمين عبد العزيز مع الجمهور

وظهر في إحدى ستوريتها عبر موقع «انستجرام»، باقات من الورد تحمل عدد من أسماء معجبيها ، احتفالا بعيد ميلادها ال42، مرفق عليها كلمات رومانسية تعبر عن مدى حبهم لها.

احتفالات ياسمين عبد العزيز مع أصدقائها

وشهدت ياسمين عبد العزيز في حفل عيد ميلادها ال 42، احتفال آخر مع أصدقائها وكان عبارة عن مولتن كيك وعليها شمعة، وتغنوا معا بعض الأغاني الخاصة بأعياد الميلاد.

كم عمر ياسمين عبد العزيز؟

وتعد الفنانة ياسمين عبد العزيز من مواليد 1980، اي تبلغ من العمر ما يقرب من 42 عامًا، وهو رقم كبير على هذا الوجه البريء والملامح العفوية الجذابة.

احتفال أحمد العوضي بعيد ميلاد ياسمين عبد

الجدير بالذكر، أنه احتفل العوضي بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال نشر مجموعة صور تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي».

ياسمين عبد العزيز بداية فنية بدأت ب 6 سنوات أمام فريد الأطرش

انطلقت ياسمين عبد العزيز في عالم التمثيل عام 1986 عندما رشحها الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة نادية لطفي والفنانة يسرا وتحية كاريوكا للوقوف أمامهم وهي لايزال عمرها 6 سنوات في فيلم (العائلة المسمومة) حيث اثبتت نجاحا امام الكاميرا وتألقت أمام هذا الجمع من الابطال.