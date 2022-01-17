/672878/ربنا-يجمعنا-بيكي-رسالة-مؤثرة-من-دنيا-سمير-غانم-لوالدتها-الراحلة

دوت الخليجيرصد رسالة دنيا سمير غانم لدلال عبد العزيز ووالدها الراحل

رسالة دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبد العزيز في ذكرى ميلادها

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقة صورة دلال عبد العزيز: «الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخلينى مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا ربنا يجمعنا بيكي أنت وبابي على خير ويا رب تكوني مرتاحة وسعيدة زى ما كنتي عايشة بتريحي كل الناس.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي».

أول عيد ميلاد لدنيا سمير غانم بعد رحيل والديها

واحتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الأول بعد وفاة والديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذان توفيا بسبب إصابتهما بفيروس كرونا المستجد، وكانت تعاني في الفترة الماضية من حزنًا شديدًا على رحيلهما، ولكنها عادت أخيرًا لنشاطاتها الفنية والخيرية، حيث ظهرت في الحفل الخاص بأصحاب الهمم قادرين باختلاف في نسخته الثالثة، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا، ولفيفٌ من الوزراء والشخصيات العامة، وحضر مجموعة من الفنانين منهم أشرف علد الباقي ومصطفى شعبان، والذي كان في أوائل شهر ديسمبر الماضي.

غياب إيمي سمير غانم عن عيد ميلاد شقيقتها

غابت الفنانة إيمي سمير غانم عن الصور التي نشرتها شقيقتها دنيا من حفل عيد ميلادها، هي وزوجها الفنان حسن الرداد، اللذين أنتشرت عنهم في الفترة الأخيرة أخبارٍ كثيرة، منها الحقيقي والمغلوط، ومن ضمن هذه الإشاعات كانت عن حجاب الفنانة إيمي سمير غانم وإعتزالها الفن، بعد إتمامها مناسك العمرة الأخيرة، ولكن تأكد عدم صحة هذا الكلام بنشر إيمي صورة لها في الأيام الأخيرة الماضية، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي بشعرها وتحمل كلبها الصغير.

مفاجأة رامي رضوان لدنيا سمير غانم في عيد ميلادها

وفاجئ الإعلامي رامي رضوان زوجته دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها، وجمع لها أصدقاءها المقربين ليشاركونهما الاحتفال، وكان كل الحضور يتمنى لدنيا كل الخير والسعادة في عامها الجديد.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور من حفل عيد ميلادها، الذي أقامه لها زوجها الإعلامي رامي رضوان مفاجأة لها، وذلك على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أسود قصير.