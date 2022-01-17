وزير الرى يتابع موقف مشروعات محطات الرفع على مستوى الجمهورية (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور عبد العاطى، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى المساهمة فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، حيث تصل قدرات محطات الرى إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم، وتقوم محطات الصرف برفع المياه من المصارف بقدره تصل إلى أكثر من 150 مليون م3/ يوم تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات.

كما تشرف المصلحة على تشغيل (55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان، بالإضافة لعدد من محطات مياه الشرب، كما يتبع المصلحة 5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول.

وتقوم المصلحة بإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لـ (7) محطات لخدمه زمام 448 الف فدان وهى محطات (مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطانى 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم أمبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة).

وتم الاستلام الابتدائى لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، كما أنه يجرى إنشاء محطة إسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتى تل العمارنة 1-2، ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، بالإضافة لتوريد وتركيب (6) محركات لمحطة الطابية الجديدة، وجارى توريد عدد (23) طلمبة غاطسة، و(10) محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية.

كما تم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعدد (12) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - أسوان - نجع حمادى -المنيا - توشكى)، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، ويوجد بالورش مسابك لتوفير احتياجات المحطات من الكراسى النحاس والسبيكة، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.